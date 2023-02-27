Дела Майдана: экс-командира "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов

Обвинительный акт в отношении бывшего командира направили в суд.

По данным расследования, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве милиционеры роты спецназначения под руководством командира и вместе с ним применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

В результате погибли 48 участников акций протеста, еще 90 получили огнестрельные ранения.

В дальнейшем орудия совершения преступления были похищены по указанию обвиняемого, затем их повредили и скрыли. В ходе расследования часть из них была обнаружена и идентифицирована.

Бывшему командиру роты инкриминировали препятствование проведению мирных акций протеста, превышение служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, совершению террористического акта, причинению тяжких телесных повреждений, умышленным убийствам и законченным покушениям на умышленное убийство двух или более участников акции протеста, а также похищение табельного огнестрельного оружия.

Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре через укрывательство обвиняемого в России и приобретение ее гражданства. Кроме того, ему заочно избрали меру пресечения - содержание под стражей.

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