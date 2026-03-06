Справедливі ціни на АЗС: як Кабмін планує стабілізувати ринок пального в Україні

Кабмін готує комплекс заходів для встановлення справедливих цін на українських заправках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

За її словами, поточна ситуація на паливному ринку країни має передусім зовнішні причини. Водночас вона зауважила, що вартість пального в Україні залишається нижчою, ніж в деяких сусідніх країнах.

"Для стабілізації ринку Уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія "Укрнафта" до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах", - сказано в заяві прем'єра.

Свириденко зазначила, що паралельно триває робота з іншими операторами паливного ринку - Кабмін розраховує "на їх відповідальну і зважену цінову політику".

"Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку", - йдеться у її заяві.

Пріоритет - сектор оборони

Прем'єр-міністр також розповіла, що доручила міністру енергетики Денису Шмигалю разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та "Нафтогазом" приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер.

"Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту", - наголосила Свириденко.

Вона додала, що разом з тим триває робота з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на ринок України.