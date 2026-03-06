Справедливі ціни на АЗС: як Кабмін планує стабілізувати ринок пального в Україні
Кабмін готує комплекс заходів для встановлення справедливих цін на українських заправках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
За її словами, поточна ситуація на паливному ринку країни має передусім зовнішні причини. Водночас вона зауважила, що вартість пального в Україні залишається нижчою, ніж в деяких сусідніх країнах.
"Для стабілізації ринку Уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія "Укрнафта" до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах", - сказано в заяві прем'єра.
Свириденко зазначила, що паралельно триває робота з іншими операторами паливного ринку - Кабмін розраховує "на їх відповідальну і зважену цінову політику".
"Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку", - йдеться у її заяві.
Пріоритет - сектор оборони
Прем'єр-міністр також розповіла, що доручила міністру енергетики Денису Шмигалю разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та "Нафтогазом" приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер.
"Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту", - наголосила Свириденко.
Вона додала, що разом з тим триває робота з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на ринок України.
Ситуація на ринку пального
Нагадаємо, останнім часом українські АЗС знову переписали цінники у бік зростання через нестабільність на світовому ринку та логістичні складнощі.
У відповідь на різке здорожчання Антимонопольний комітет уже зажадав від мереж АЗС пояснити обґрунтованість нових цін.
При цьому Верховна Рада планує вжити заходів для стабілізації ринку, щоб запобігти подальшому падінню купівельної спроможності громадян.