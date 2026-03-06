ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Справедливі ціни на АЗС: як Кабмін планує стабілізувати ринок пального в Україні

17:25 06.03.2026 Пт
2 хв
Паливний ринок України "штормить" через зовнішні причини, але схоже, що скоро все скінчиться
aimg Валерій Ульяненко
Справедливі ціни на АЗС: як Кабмін планує стабілізувати ринок пального в Україні Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)

Кабмін готує комплекс заходів для встановлення справедливих цін на українських заправках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Читайте також: Бензин без націнки: Зеленський назвав єдину мережу АЗС, де стримають ціни

За її словами, поточна ситуація на паливному ринку країни має передусім зовнішні причини. Водночас вона зауважила, що вартість пального в Україні залишається нижчою, ніж в деяких сусідніх країнах.

"Для стабілізації ринку Уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія "Укрнафта" до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах", - сказано в заяві прем'єра.

Свириденко зазначила, що паралельно триває робота з іншими операторами паливного ринку - Кабмін розраховує "на їх відповідальну і зважену цінову політику".

"Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку", - йдеться у її заяві.

Пріоритет - сектор оборони

Прем'єр-міністр також розповіла, що доручила міністру енергетики Денису Шмигалю разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та "Нафтогазом" приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер.

"Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту", - наголосила Свириденко.

Вона додала, що разом з тим триває робота з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на ринок України.

Ситуація на ринку пального

Нагадаємо, останнім часом українські АЗС знову переписали цінники у бік зростання через нестабільність на світовому ринку та логістичні складнощі.

У відповідь на різке здорожчання Антимонопольний комітет уже зажадав від мереж АЗС пояснити обґрунтованість нових цін.

При цьому Верховна Рада планує вжити заходів для стабілізації ринку, щоб запобігти подальшому падінню купівельної спроможності громадян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Юлія Свириденко
Новини
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні