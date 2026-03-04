В Раді планують стабілізувати ринок пального в Україні: але є нюанс

Верховна Рада хоче стабілізувати ситуацію на ринку пального через закон про формування стратегічного резерву. Наразі триває етап формування запасів, а відповідний закон вже ухвалено.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення , яке зробила прес-служба апарату Верховної Ради України.

"Останніми днями спостерігається зростання вартості пального. Основні причини - коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики та валютний фактор", - сказано у повідомленні.

При цьому в комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомили, що дефіциту пального в Україні немає. І це попри підвищення роздрібних цін на автозаправних станціях.

З метою стабілізації ринку Верховна Рада України ухвалила закон про "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів". Він передбачає формування стратегічного резерву пального в Україні із можливістю зберігання в країнах ЄС та обов'язок імпортерів та виробників підтримувати ці запаси.

"Закон набирає чинності поетапно. Повноцінне формування резервів потребує часу для створення інфраструктури та накопичення ресурсу. Тобто механізм уже запущений нормативно, але фізичне наповнення резервів відбуватиметься поступово", - сказано у повідомленні.

Зараз резерви формуються та не застосовуються для інтервенцій на ринку - тому нинішні ціни на пальне не пов'язані із використанням резервів. Але після формування резерв стане додатковим фактором стабілізації на ринку.

Зараз же держава веде постійний моніторинг цін, маржі та обсягів постачання, координацію з основними трейдерами щодо стабільності імпорту й логістики, контролює дотримання конкурентного законодавства та бореться зі змовами на ринку, зазначено у повідомленні