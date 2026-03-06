Справедливые цены на АЗС: как Кабмин планирует стабилизировать рынок топлива в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, текущая ситуация на топливном рынке страны имеет прежде всего внешние причины. В то же время она отметила, что стоимость топлива в Украине остается ниже, чем в некоторых соседних странах.

"Для стабилизации рынка Правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания "Укрнафта" до стабилизации ситуации будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях", - сказано в заявлении премьера.

Свириденко отметила, что параллельно продолжается работа с другими операторами топливного рынка - Кабмин рассчитывает "на их ответственную и взвешенную ценовую политику".

"Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка", - говорится в ее заявлении.

Приоритет - сектор обороны

Премьер-министр также рассказала, что поручила министру энергетики Денису Шмыгалю вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и "Нафтогазом" уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер.

"Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время важно гарантировать наличие горючего и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта", - отметила Свириденко.

Она добавила, что вместе с тем продолжается работа с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на рынок Украины.