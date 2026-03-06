Справедливые цены на АЗС: как Кабмин планирует стабилизировать рынок топлива в Украине
Кабмин готовит комплекс мер для установления справедливых цен на украинских заправках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
По ее словам, текущая ситуация на топливном рынке страны имеет прежде всего внешние причины. В то же время она отметила, что стоимость топлива в Украине остается ниже, чем в некоторых соседних странах.
"Для стабилизации рынка Правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания "Укрнафта" до стабилизации ситуации будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях", - сказано в заявлении премьера.
Свириденко отметила, что параллельно продолжается работа с другими операторами топливного рынка - Кабмин рассчитывает "на их ответственную и взвешенную ценовую политику".
"Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка", - говорится в ее заявлении.
Приоритет - сектор обороны
Премьер-министр также рассказала, что поручила министру энергетики Денису Шмыгалю вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и "Нафтогазом" уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер.
"Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время важно гарантировать наличие горючего и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта", - отметила Свириденко.
Она добавила, что вместе с тем продолжается работа с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на рынок Украины.
Ситуация на рынке топлива
Напомним, в последнее время украинские АЗС снова переписали ценники в сторону роста из-за нестабильности на мировом рынке и логистических сложностей.
В ответ на резкое подорожание Антимонопольный комитет уже потребовал от сетей АЗС объяснить обоснованность новых цен.
При этом Верховная Рада планирует принять меры для стабилизации рынка, чтобы предотвратить дальнейшее падение покупательной способности граждан.