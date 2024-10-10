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Справа щодо публічного СЗЧ. Гнезділову повідомили про підозру

Фото: Сергій Гнезділов, військовослужбовець (facebook.com/hnezdilovss)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Левицький

Військовослужбовцю Сергію Гнезділову, який нещодавно вчинив публічне самовільне залишення частини (СЗЧ), оголосили про підозру. Найближчим часом відбудеться перше судове засідання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат військовослужбовця Олександр Шадрін.

Як розповів Шадрін, судове засідання відбудеться сьогодні, або ж вже завтра, 11 жовтня. 

Публічне СЗЧ 

Сергій Гнезділов є українським військовослужбовцем, активістом та учасником російсько-української війни. Пішов добровольцем у Збройні сили України (ЗСУ) ще у 2019-му році. Брав участь у бойових діях у Донецькій області, зокрема у Пісках та Бахмуті.

21 вересня він написав у Facebook, що залишив військову частину без дозволу, аби привернути увагу до необхідності встановлення чітких термінів служби для мобілізованих солдатів. Після цього у 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді почали службове розслідування.

Вчора ж, 9 жовтня, стало відомо про затримання військовослужбовця

Детально про те, хто такий Сергій Гнезділов - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Збройні сили України