Дело о публичном СОЧ. Гнездилову сообщили о подозрении

Военнослужащему Сергею Гнездилову, который недавно совершил публичное самовольное оставление части (СОЧ), объявили о подозрении. В ближайшее время состоится первое судебное заседание.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат военнослужащего Александр Шадрин.
Как рассказал Шадрин, судебное заседание состоится сегодня, или уже завтра, 11 октября.
Сергей Гнездилов - украинский военнослужащий, активист и участник российско-украинской войны. Пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще в 2019 году. Участвовал в боевых действиях в Донецкой области, в частности в Песках и Бахмуте.
21 сентября он написал в Facebook, что оставил воинскую часть без разрешения, чтобы привлечь внимание к необходимости установления четких сроков службы для мобилизованных солдат. После этого в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде начали служебное расследование.
Вчера же, 9 октября, стало известно о задержании военнослужащего.
Подробно о том, кто такой Сергей Гнездилов - читайте в материале РБК-Украина.
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