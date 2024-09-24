"Відсьогодні я йду в СЗЧ". Хто такий Сергій Гнезділов

Днями військовий Сергій Гнезділов публічно заявив, що самовільно залишив військову частину, адже служить вже 5 років. Таким чином він хоче привернути увагу теми демобілізації. Дана ситуація викликала бурхливу реакцію у суспільстві.

РБК-Україна розповідає про те, хто такий Сергій Гнезділов і як у суспільстві розцінили вчинок військового.

Що відомо про Сергія Гнезділова

Сергій Гнезділов – військовий та громадський активіст, засновник некомерційного фестивалю "ВиделкаFest" у рідному місті Вилкове та ведучий подкасту від hromadske "++ подкаст", де він бере інтерв'ю в інших захисників.

Сергій народився у 2000 році в місті Вилкове, що на Одещині. Вступив на факультет журналістики у Національний університет "Львівська політехніка", але за рік у 2019-му взяв академвідпустку та добровольцем пішов у ЗСУ. Брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Золоту ниву, Красногорівку, Гуляйполе, Бахмут.

Спершу був командир відділення у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат", зараз – командир відділення аеророзвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Сергій Гнезділов (фото: facebook.com_hnezdilovss)

Що саме заявив військовий

Пост про необхідність встановлення термінів служби в умовах воєнного стану і про своє СЗЧ Гнезділов написав ввечері 21 вересня.

"5 років в Збройних Силах лише переконали мене ось в чому: ніхто не народжений для війни. Я не винний у цьому, але війна прийшла в мою країну, а я, як громадянин – маю її захищати. Чи так само думають ті, хто живуть поруч? У 2014 ми, як суспільство, не були до неї готові. Під час повномасштабного вторгнення, як виявилось, теж", – написав Гнезділов.

Він додає, що "Захист Вітчизни, Незалежності та територіальної цілісності України є обовʼязком громадян України" – це закріплено статтею 65 Конституції.

"За 11 років війни з Росією наше суспільство і влада не знайшла в собі сил серйозно і чесно говорити про реалії затяжної, постійної війни. Нам казали, що в жодної з сторін ресурсу не вистачить на рік, що війна закінчиться за два-три тижні. Ми і досі не збагнули, що можна перемогти будь-яку армію, але неможливо – озброєну і готову до найгіршого націю", – зазначив захисник.

За його словами, зараз військові дійшли до рубікону, коли піхота більше не вивозить, а суспільство продовжує "вірити в ЗСУ", замість того, щоб захищати країну.

"Нас переконують, що піхоту, яка вивозила цю війну на своїх плечах нема ким міняти. 5 мільйонів військовозобовʼязаних чоловіків кажуть військовому "на нулі", що це не їхня війна, і що він має бути там до самої перемоги", – додав Гнезділов.

Сергій Гнезділов служить в ЗСУ з 2019 року (фото: facebook.com_hnezdilovss)

Він також наголосив, що у суспільстві сформувався неправильний образ військового як сталевої людини, яка може залишатись на війні без жодних строків. Через те, що нема "права на демобілізацію", добровольці починають мігрувати у тил. За словами Гнезділова, за 2500 у.е можна купити статус "обмежено придатного" під час проходження військово-лікарської комісії.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз – дуже поширене явище, розлучаються з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розлучають своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ", – заявив військовий.

Гнезділов підкреслив, що влада не готова до серйозного діалогу зі суспільством і замість доктрини "воювати – обовʼязок кожного громадянина", держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого мобілізували.

"Відсьогодні я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю", – написав Гнезділов.

Яка реакція суспільства на заяву військового

На пост Гнезділова відреагували багато українців. Більшість підтримують військового у тому, що повинні бути визначенні чіткі терміни для демобілізації. Разом із тим, дехто із коментаторів вважає, що таким вчинком військовий міг підставити своїх побратимів.

Що пишуть українці під постом Гнезділова:

Нема звільнення від влади – має бути самостійне звільнення. Інакше і ви, захисники, і ми, ваші рідні, з'їдемо з глузду

Розумію це рішення, не критикую, не засуджую (не маю такого навіть морального права). Сподіваюсь лише, що ти не зіпсуєш собі цим життя...

Граничні адекватні терміни служби мають бути встановлені для кожного військовослужбовця з урахуванням коефіцієнтів в залежності від місця участі в бойових діях. Виснажені і йдуть в СЗЧ вже всі, хто служить в районах бойових дій

Так, тобі дуже важко, але писати цю гірку правду, щоб виправдати цей вчинок, оперуючи до абстрактного суспільства та влади, яка не має рішення для виходу з цього стану речей, – це знецінити себе

Наміри чудові, засоби – не сказав би. Можеш досягнути ефекту протилежного до бажаного. Не мені, мабуть, судити, я не був у піхоті

Ще один пост Гнезділова (скриншот)

На ситуацію також відреагував журналіст і громадський діяч Віктор Трегубов.

"Люди в коментарях явно вважають, що Сергій пішов в СЗЧ з фронту. Це просто неправда. Сергію комфортно з цією неправдою – він не тільки не уточнює, коли люди в обговоренні його вчинку позиціонують це саме так, але й сам каже про "п'ять років на фронті", – написав Трегубов.

Він додав, що Гнезділов з жовтня 2023 року веде подкасти, а також проводив фестиваль. Відповідно, це не можливо було зробити з передової.

Пост Трегубова про СЗЧ (скриншот)

У свій захист Гнезділов відповів, що де саме він служив і перебував у конкретний час легко перевірити запитом на частину. А для запису подкастів він брав 5 днів відпустки і записував по 3-4 відео в день.

Не підтримав рішення Гнезділова і адвокат та доброволець Масі Найєм, який демобілізувався з армії через важке поранення.

"Я не погоджуюсь із позицією Сергія Гнезділова. Строки служби треба визначити, але не будь-якою ціною, чи просто розвернувшись і пішовши в СЗЧ, бо це аморально стосовно тих, хто загинув і був поранений: вони віддали життя і здоровʼя не для того, щоб потім просто здати фронт. І нечесно щодо побратимів, які залишились на лінії фронту, на службі", – написав Наєм.

Також на пост Гнезділова відреагував письменник та військовий Артем Чех.

"Сергій це зробив першим. І зробив це чесно. Не виправдовую, не засуджую, але тривожуся. Це доміно дуже скоро може посипатися. Ми заручники війни та системи, яку все влаштовує, поки не рвоне. А скоро рвоне. І це буде дуже неприємно і пожежонебезпечно. Проігнорувати не вдасться. Бо одна справа тихі СЗЧешники, що розбіглися селами та містечками, а інша – публічна і серйозна розмова з тими, кого слухають", – написав Чех.

Військовослужбовець і ексдепутат Ігор Луценко теж висловився щодо вчинку Гнезділова.

"Облиште мрії про те, що ми зможемо добрати у збройні сили якусь додаткову кількість воїнів, і нарешті виграємо війну. Ні добровільно, ні примусово українське суспільство на це не здатне. І практика інтенсивної "бусифікації" це показує. Приплив нових реальних кадрів у ЗСУ дуже скромний. У нас немає іншого виходу, як розраховувати на тих, хто вже є у війську", – написав Луценко.

Пост Ігоря Луценка (скриншот)

Яке покарання передбачено за СЗЧ

СЗЧ – це самовільне залишення військової частини або місця служби. Стаття 407 Кримінального кодексу України передбачає за це порушення покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

"За це може настати відповідальність, особливо коли він (Сергій Гнезділов – Ред.) так популяризує цю історію. Якщо з 2019-го цей хлопець служив, я так розумію, що по контракту, мабуть, в ньому було чітко написано, що ти маєш робити. Тому одна справа – чіткі терміни служби і звичайні мобілізовані, інша справа – як на це реагують професійні військові, які підписували контракт і робили армію своєю професією", – заявив Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

При цьому він додав, що сам завжди виступав за встановлення чітких термінів служби.