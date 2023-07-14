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Справа про секретні документи: Трамп хоче перенести засідання до завершення виборів, спецпрокурор проти

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П'ятниця 14 липня 2023 02:47
Справа про секретні документи: Трамп хоче перенести засідання до завершення виборів, спецпрокурор проти Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Адвокати колишнього президента США Дональда Трампа просять суд перенести дату першого засідання на час після закінчення президентських виборів 2024 року. Однак спецпрокурор Джек Сміт виступив проти такого клопотання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Так, адвокати Трампа аргументували своє прохання тим, що до завершення виборів судовий розгляд нібито не може бути справедливим, натомість він буде "нерозумним і показовим".

Помічник спеціального прокурора Девід Харбах заперечив цю характеристику у четвер, написавши, що немає жодних юридичних чи фактичних підстав для судового розгляду в такій "невизначеній та відкритій формі", і "відповідачі не надають їх".

Натомість він закликав окружного суддю США Ейлін Кеннон призначити дату суду на грудень.

Справа про секретні документи

В минулому році в резиденції Трампа Мар-а-Лаго ФБР знайшло чимало секретних документів, які він мав здати в Національний архів після завершення своєї каденції. Весь цей час Трамп заперечував, що знав про перебування у нього секретних документів, однак в червні цього року Федеральна прокуратура отримала аудіофайл, в якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану.

Після йому було висунуто звинувачення по 37 пунктам справи про секретні документи. Дату суду назначили на 14 сепрня, однак прокурор попросив перенести її на грудень 2023 року, заявивши, що при нинішній даті ні у захисту, ні у обвинувачення не буде часу на підготовку.

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