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Справа про секретні файли. Стало відомо, коли почнеться суд над Трампом

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Вівторок 20 червня 2023 23:22
Справа про секретні файли. Стало відомо, коли почнеться суд над Трампом Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Суд над колишнім президентом США Дональдом Трампом у справі про секретні документи почнеться 14 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Окружний суддя США Ейлін Кеннон призначила початкову дату судового розгляду на 14 серпня у Флориді за федеральними звинуваченнями Трампа в умисному зберіганні секретних державних документів та перешкоджанні правосуддю.

Спеціальний радник міністерства юстиції у цій справі Джек Сміт наполягає на якнайшвидшому розгляді справи. Однак складнощі з обробкою суворо засекречених доказів та те, як адвокати Трампа заперечують досудові клопотання, показує, що судовий процес може затягнутися.

Звинувачення Трампа у справі про секретні документи

В серпні 2022 року в резиденції Трампа Мар-а-Лаго ФБР знайшло низку секретних документів, які він мав здати в Національний архів після того, як покинув крісло президента, однак, так і не зробив цього.

В червні цього року Федеральна прокуратура отримала аудіофайл, в якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Після йому було висунуто звинувачення по 37 пунктам справи про секретні документи.

Однак, колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі заявив, що Трамп може спокійно брати участь у виборах президента 2024 навіть із в'язниці, і у разі своєї перемоги він може себе помилувати.

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