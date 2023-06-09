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Трампу висунуто звинувачення з 38 пунктів у справі про секретні документи

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П'ятниця 09 червня 2023 21:01
Трампу висунуто звинувачення з 38 пунктів у справі про секретні документи Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Колишньому президенту ССША Дональду Трампу та його соратнику Уолту Науті пред’явлені обвинувачення з 38 пунктів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У п'ятницю, 9 червня було розпечатно федеральне звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа та його соратника Уолта Наути.

"Мета змови полягала в тому, щоб Трамп зберігав засекречені документи, які він забрав з собою з Білого дому, і приховував їх від федерального великого журі", - сказано у документі.

Як зазначається, Трамп двічі демонстрував секретні документи іншим особам. Один з таких випадків був під час зустрічі у 2021 році в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Тоді Трамп заявляв "план атаки" який нібито підготувало Міністерство оборони.

Скандал з секретними документами Трампа

У серпні минулого року ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго низку документів з грифом "секретно", які він мав здати до Національного архіву. Пізніше Трампу вручили повістку в суд через один з випадків зберігання таких документів.

В червні 2023 року було отримано доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану.

Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування по справі про секретні документи.

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