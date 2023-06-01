У ФБР є аудіозапис з зізнанням Трампа про володіння секретним документом по Ірану, - CNN

Федеральна прокуратура США отримала доступ до аудіозапису 2021 року, на якій колишній президент Дональд Трамп зізнається, що у нього є документ з грифом "секретно" стосовно Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Джерела, знайомі з аудіозаписом, заявили, що цей документ належав Пентагону і стосувався потенційного нападу на Іран. Зустріч, за їхніми словами, відбулася в липні 2021 року в гольф-клубі Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Тоді Трамп нібито побачився з двома людьми, які працювали над автобіографією колишнього глави адміністрації Трампа Марка Медоуза. Джерела зазначили, що ці люди не мали допуску до секретної інформації.

"Запис підриває аргумент Трампа, який заявляв, шо розсекретив всі документи після того, як пішов з посту президента", - пише видання.

Скандал з секретними документами

В серпні 2022 року ФБР провело обшук в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді та знайшло там секретні документи, які він не здав до Національного архіву, коли залишав пост глави держави. Пізніше Трампу вручили повістку в суд через один з випадків зберігання таких документів.

Пізніше документи з грифом "секретно" знайшли і в будинку чинного президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні. Байден заявляв, що "здивований" такою знахідкою.

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