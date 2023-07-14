Дело о секретных документах: Трамп хочет перенести заседание до завершения выборов, спецпрокурор против

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа просят суд перенести дату первого заседания на время по окончании президентских выборов 2024 года. Однако спецпрокурор Джек Смит выступил против такого ходатайства.

Так, адвокаты Трампа аргументировали свою просьбу тем, что до завершения выборов судебное разбирательство якобы не может быть справедливым, в то же время оно будет "глупым и показательным".

Помощник специального прокурора Дэвид Харбах опроверг эту характеристику в четверг, написав, что нет никаких юридических или фактических оснований для судебного разбирательства в такой "неопределенной и открытой форме" и "ответчики не предоставляют их".

Он призвал окружного судью США Эйлин Кэннон назначить дату суда на декабрь.

Дело о секретных документах

В прошлом году в резиденции Трампа Мар-а-Лаго ФБР нашло немало секретных документов , которые он должен был сдать в Национальный архив по завершении своей каденции. Все это время Трамп отрицал, что знал о нахождении у него секретных документов, однако в июне этого года Федеральная прокуратура получила аудиофайл, в котором Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану.

После него были предъявлены обвинения по 37 пунктам дела о секретных документах. Дату суда назначили на 14 августа, однако прокурор попросил перенести ее на декабрь 2023 года, заявив, что при нынешней дате ни у защиты, ни у обвинения не будет времени на подготовку.

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