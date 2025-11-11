Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела

У корупційному скандалі у сфері енергетики може бути замішаний колишній віцепрем'єр. Йому учасники злочинного угруповання передавали гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Telegram .

У НАБУ не називають ім'я фігуранта, але, за даними поінформованих джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду віце-прем'єра, міністра національної єдності України.

За інформацією правоохоронців, загалом вони зафіксували передачу 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. Гроші передавали в офісі, де їх відмивали, або в медичній клініці, яка належала одному з учасників угруповання.

"Остання сума - 500 тисяч доларів США - була передана вже дружині Че Гевари (так Чернишова називали у внутрішньому спілкуванні - ред.) після того, як він став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах", - додали в НАБУ.