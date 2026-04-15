Справа "Мідас": ексміністру енергетики Галущенко продовжили арешт
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому міністру енергетики Герману Галущенко у межах справи "Мідас". Його залишили під вартою ще на два місяці, а розмір застави не змінили.
Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі ВАКС.
Як зазначається, суд продовжив строк тримання під вартою колишнього міністра енергетики Германа Галущенка до 14 червня.
Суддя також залишив без змін альтернативу у вигляді застави розміром у 200 млн гривень.
Справа Галущенка
Нагадаємо, у ніч на 15 лютого колишнього міністра енергетики Герман Галущенко затримали під час спроби перетину кордону. Його зняли з поїзда за запитом НАБУ та САП.
Підозра у справі "Мідас" була вручена Галущенку наступного дня. Правоохоронці інкримінують йому участь у схемі легалізації капіталів через офшорні структури та сімейний інвестиційний фонд.
За даними слідства, під час перебування Галущенка на посаді учасники ймовірної злочинної групи отримали понад 112 млн доларів готівкою від незаконної діяльності в енергетичному секторі.
Частину цих коштів, як стверджується, легалізували через криптовалютні операції та інвестиції у фонд, зареєстрований на острові Ангілья.
Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн гривень
Водночас сторона обвинувачення наполягала на заставі у 425 млн гривень.