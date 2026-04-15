Справа "Мідас": ексміністру енергетики Галущенко продовжили арешт

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому міністру енергетики Герману Галущенко у межах справи "Мідас". Його залишили під вартою ще на два місяці, а розмір застави не змінили.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі ВАКС.

Як зазначається, суд продовжив строк тримання під вартою колишнього міністра енергетики Германа Галущенка до 14 червня.

Суддя також залишив без змін альтернативу у вигляді застави розміром у 200 млн гривень.

Справа Галущенка

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого колишнього міністра енергетики Герман Галущенко затримали під час спроби перетину кордону. Його зняли з поїзда за запитом НАБУ та САП.

Підозра у справі "Мідас" була вручена Галущенку наступного дня. Правоохоронці інкримінують йому участь у схемі легалізації капіталів через офшорні структури та сімейний інвестиційний фонд.