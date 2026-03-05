ua en ru
Справа "Мідас": прокурор визнав відсутність важливих доказів проти Галущенка

14:20 05.03.2026 Чт
2 хв
Судовий процес над Германом Галущенком у справі "Мідас" отримав новий поворот
aimg Юлія Бойко
Справа "Мідас": прокурор визнав відсутність важливих доказів проти Галущенка З'явилися нові подробиці суду над Германом Галущенком (фото: Getty Images)

Сторона обвинувачення у справі Германа Галущенка визнала відсутність записів спілкування міністра енергетики з іншими учасниками інкримінованого злочину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прокурора безпосередньо в залі суду.

Читайте також: Коли НАБУ завершить розслідування у справі "Мідас": у бюро назвали плани

Новий поворот у суді над Германом Галущенком

Обвинувачення підтвердило: зафіксованих розмов ексурядовця з рештою фігурантів справи "Мідас" у слідства немає.

"Ми підтверджуємо той факт, що прямих розмов там, де було б зафіксовано спілкування Галущенка з іншими співучасниками злочинної організації, де беспосередньо йде мова про факти вчинення злочинів Галущенком - немає", - заявив прокурор під час судового засідання.

НАБУ не змогло належно обґрунтувати підозру Галущенку

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАБУ не змогло належно обґрунтувати підозру Галущенку.

Йдеться, зокрема, про плутанину з позивними, якими сторона обвинувачення позначала Галущенка у матеріалах справи.

За словами адвокатів, на старті досудового розслідування в листопаді 2025 року в медіа фігурувала версія, що Галущенко проходив під прізвиськом "Професор", а не "Сигізмунд".

Втім згодом НАБУ без пояснень та процесуального обґрунтування змінило це прізвисько.

"Причому правоохоронці були впевнені настільки, що це подавалось як встановлений факт. Але згодом працівники НАБУ та САП на всю країну повідомили, що вони трошки помилились. Що "Професор" - це інша особа, яка дійсно має вчене звання професора", - сказав адвокат.

Тобто, наголосив правозахисник, "відбулася, м'яко кажучи, корекція версії".

"Після цього Герман Валерійович дивним чином перестав бути "Професором" і стає "Сигізмундом". Без пояснень та без процесуального обґрунтування такої метаморфози", - додав адвокат.

До слова, у НАБУ наразі не прокоментували заяву адвокатів про плутанину з позивними.

Ексміністра енергетики Галущенка затримали детективи НАБУ та прокурори САП у ніч на 15 лютого під час спроби перетнути кордон.

Підозра у справі "Мідас" була вручена Галущенку наступного дня. Правоохоронці інкримінують йому участь у схемі легалізації капіталів через офшорні структури та сімейний інвестиційний фонд.

17 лютого Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у 200 млн грн. При цьому сторона обвинувачення наполягала на сумі у 425 млн грн.

