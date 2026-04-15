Дело "Мидас": экс-министру энергетики Галущенко продлили арест

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко в рамках дела "Мидас". Его оставили под стражей еще на два месяца, а размер залога не изменили.

Как отмечается, суд продлил срок содержания под стражей бывшего министра энергетики Германа Галущенко до 14 июня. Судья также оставил без изменений альтернативу в виде залога в размере 200 млн гривен. Дело Галущенко Напомним, в ночь на 15 февраля бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. Его сняли с поезда по запросу НАБУ и САП. Подозрение по делу "Мидас" было вручено Галущенко на следующий день. Правоохранители инкриминируют ему участие в схеме легализации капиталов через оффшорные структуры и семейный инвестиционный фонд.