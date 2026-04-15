Дело "Мидас": экс-министру энергетики Галущенко продлили арест

11:27 15.04.2026 Ср
Ему оставили без изменений залог в 200 млн грн
aimg Ирина Глухова aimg Юлия Акимова
Дело "Мидас": экс-министру энергетики Галущенко продлили арест Фото: бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко в рамках дела "Мидас". Его оставили под стражей еще на два месяца, а размер залога не изменили.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ВАКС.

Дело "Мидас": прокурор признал отсутствие важных доказательств против Галущенко

Как отмечается, суд продлил срок содержания под стражей бывшего министра энергетики Германа Галущенко до 14 июня.

Судья также оставил без изменений альтернативу в виде залога в размере 200 млн гривен.

Дело Галущенко

Напомним, в ночь на 15 февраля бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. Его сняли с поезда по запросу НАБУ и САП.

Подозрение по делу "Мидас" было вручено Галущенко на следующий день. Правоохранители инкриминируют ему участие в схеме легализации капиталов через оффшорные структуры и семейный инвестиционный фонд.

По данным следствия, во время пребывания Галущенко в должности участники предполагаемой преступной группы получили более 112 млн долларов наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе.

Часть этих средств, как утверждается, легализовали через криптовалютные операции и инвестиции в фонд, зарегистрированный на острове Ангилья.

Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 200 млн гривен

В то же время сторона обвинения настаивала на залоге в 425 млн гривен.

