Справа MH17: стало відомо, коли суд оголосить рішення

Фото: стало відомо, коли суд оголосить рішення у справі MH17 (Getty Images)

Окружний суд Гааги оголосить своє рішення у справі про збитий пасажирський лайнер рейсу MH17 Малайзійських авіаліній вже завтра, 17 листопада, вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення суду.