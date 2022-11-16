Дело MH17: стало известно, когда суд объявит решение

Фото: стало известно, когда суд объявит решение по делу MH17 (Getty Images)

Окружной суд Гааги объявит свое решение по делу о сбитом пассажирском лайнере рейса MH17 Малазийских авиалиний уже завтра, 17 ноября, днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение суда.