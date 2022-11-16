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Дело MH17: стало известно, когда суд объявит решение

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Гаага, Среда 16 ноября 2022 20:22
Дело MH17: стало известно, когда суд объявит решение Фото: стало известно, когда суд объявит решение по делу MH17 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Окружной суд Гааги объявит свое решение по делу о сбитом пассажирском лайнере рейса MH17 Малазийских авиалиний уже завтра, 17 ноября, днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение суда.

"Окружной суд Гааги назначил вынесение решения по уголовному делу MH17 в судебном комплексе Схипхол (JCS) в Бадхуведорпе (Нидерланды) на четверг, 17 ноября 2022 года в 13:30", - рассказывают в суде.

Отметим, что рассмотрение дела о сбитом пассажирском самолете было начато еще в марте 2019 года.

Напомним, катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур авиалайнер был сбит. Никто из находившихся на его борту 298 человек не выжил. По версии следствия, самолет сбили пророссийские боевики.

Отметим, по факту катастрофы MH17 Malaysia Airlines Австралия и Нидерланды начали совместный судебный процесс против России. В марте к иску присоединилась и Малайзия.

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