В очікуванні експерта: чи готують адвокати лікарів Odrex повторну зміну підсудності

Справа лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у смерті пацієнта, бізнесмена Аднана Ківана, наближається до допиту незалежного медичного експерта. Проте напередодні цього засідання знову виникли питання щодо підсудності справи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію УНН.

Як зазначається, саме зараз навколо процесу з'являються ознаки того, що захист може вдруге вдатися до вже випробуваного прийому: зміни підсудності.

Справу вже передавали до іншого суду

Справу ще наприкінці січня почав розглядати Приморський районний суд Одеси.

Процес тягнувся місяцями через неявки адвокатів і потік клопотань, але щойно справа підійшла впритул до виклику медичного експерта – того самого свідка, чий висновок є ключовим для вироку – захист заявив клопотання про зміну підсудності.

Підставою стала теза про те, що представник потерпілих раніше працював у цьому суді. Йдеться про період до 2020 року. Водночас, як зазначає видання, він залишив суд до того, як там почала працювати суддя Лариса Переверзева, яка розглядала справу лікарів.

У результаті справу передали до Київського районного суду Одеси. Нині її розглядає суддя Віталій Чаплицький.

Перед допитом експерта з'явилися нові питання

Як пише УНН, у новому суді процес також супроводжувався затримками. Серед причин видання називає неявки адвокатів та численні клопотання, зокрема заяви про відвід судді.

9 вересня суд заслухав заперечення захисту Віталія Русакова. Наступне засідання призначене на 10 вересня, а після нього має відбутися виклик медичного експерта.

Напередодні цього засідання з'явилася інформація про можливий зв'язок голови Київського районного суду Одеси Сергія Чванкіна з Аднаном Ківаном ще у 1990-х роках. Видання звертає увагу на схожість розвитку подій і порушує питання, чи може захист знову заявити клопотання про зміну підсудності.

Чому для справи важливі строки

Якщо таке клопотання буде подано повторно та суд його задовольнить, справа втретє перейде на стадію підготовчого провадження. Як пише УНН, це може мати значення для строків розгляду справи.

За ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України відповідальність передбачена, зокрема, за неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків. Строк давності для такого кримінального правопорушення становить три роки.

Аднан Ківан помер у жовтні 2024 року. Відтак вирок у справі має набути законної сили до осені 2027 року.