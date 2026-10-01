Дело врачей Odrex: в сентябре не состоялось больше половины заседаний

Резонансное дело о возможной медицинской халатности врачей частной клиники Odrex, связанное со смертью бизнесмена Аднана Кивана, уже около 10 месяцев находится на судебном разбирательстве. В сентябре процесс снова затормозился на фоне ходатайств, отводов и неявок стороны защиты.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на публикацию УНН.

Киевский районный суд Одессы рассматривает уголовное дело в отношении врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса.

По версии следствия, действия или бездействия медиков во время лечения Аднана Кивана могли привести к развитию осложнений и смерти пациента. Обвиняемые вину отрицают.

Суд должен установить, соответствовали ли действия врачей медицинским стандартам и существовала ли причинно-следственная связь между лечением и смертью бизнесмена.

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Более половины заседаний в сентябре не состоялись

На сентябрь суд назначил сразу 13 заседаний. Такой график должен был разрешить продолжить исследование доказательств и перейти к одному из ключевых этапов процесса - заслушиванию медицинского эксперта.

Однако из 13 назначенных заседаний состоялось всего шесть. Еще семь были перенесены или суд не смог перейти к рассмотрению дела по существу.

Серия переносов вызвала реакцию суда

После того, как адвокаты Русакова два заседания подряд попросили об отложении из-за участия в других процессах, председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины их неявки неуважительными и сообщил о намерении направить информацию в дисциплинарные органы адвокатуры.

Ранее РБК-Украина уже писало, что дело неоднократно останавливалось из-за неявки защитников и процессуальных ходатайств. В июле, когда обвинительный акт находился в суде более семи месяцев, полное исследование доказательств еще не началось. После передачи дела из Приморского в Киевский районный суд Одессы подготовительную стадию пришлось проходить повторно.

В августе процесс наконец-то перешел к исследованию доказательств. Однако уже тогда отмечалось, что стабильного темпа рассмотрение не набрало: заседания продолжали переноситься из-за неявки представителей стороны защиты.

Медицинского эксперта до сих пор не заслушали

Одним из ключевых этапов процесса должно стать заслушивание медицинского эксперта. Он должен дать суду профессиональные разъяснения по медицинской документации, заключениям экспертиз, протоколам лечения и возможному наличию причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью пациента. К этому этапу суд пытается перейти еще весной.

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Почему сроки имеют значение

Отдельное значение по этому делу имеют сроки давности. Аднан Киван скончался в октябре 2024 года, а для преступления, инкриминируемого врачам по ч. 1 ст. 140 УК Украины, законом установлен срок. После его истечения может возникнуть вопрос об освобождении обвиняемых от уголовной ответственности.

Именно поэтому каждый новый перенос затягивает не только рассмотрение дела, но и приближает его к этой процессуальной границе.