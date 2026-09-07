Справа про кол-центри: САП просить арешт з заставою для "Музи" Івахненко

24-річна Єлизавета Івахненко є підозрюваною у справі НАБУ "Карфаген" про кришування шахрайських кол-центрів.

У матеріалах антикорупційних органів вона проходить під кодовим ім'ям "Муза".

Розгляд питання про обрання їй запобіжного заходу в суді розпочався ще напередодні, а вже наступного дня засідання продовжилося.

Чого вимагає прокурор

Сторона обвинувачення на засіданні наполягає на необхідності застосувати до Івахненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор САП також клопоче про арешт підозрюваної. При цьому передбачається можливість внесення застави, розмір якої прокуратура визначила у 50 мільйонів гривень.

Справа "Карфаген": що відомо

Нагадаємо, 4 вересня антикорупційні органи повідомили про спецоперацію "Карфаген" проти злочинного угруповання в Офісі генпрокурора.

За версією слідства, організація "кришувала" мережу шахрайських кол-центрів і легалізувала отримані гроші.

Детективи НАБУ того ж дня затримали заступника начальника міжнародного департаменту Сергія Кропиву.

Наступного дня в Офісі генпрокурора відреагували на нічні обшуки у справі.

У відомстві заявили про готовність співпрацювати зі слідством, але водночас пообіцяли перевірити, чи не вийшли детективи НАБУ за межі дозволених судом дій під час обшуків у кабінетах керівництва.

6 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко вперше публічно прокоментував ситуацію.

Він заперечив чутки про своє "зникнення" та заявив, що підозрюваного співробітника вже відсторонили від посади і готують до звільнення.

Того ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила суд обрати Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 200 мільйонів гривень.