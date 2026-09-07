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Дело о колл-центрах: САП просит арест с залогом для "Музы" Ивахненко

10:23 07.09.2026 Пн
2 мин
Прокуроры требуют строжайшего варианта меры пресечения
aimg Елена Чупровская
Фото: подозреваемая по делу НАБУ "Карфаген" Елизавета Ивахненко (скриншот видео)

В Высшем антикоррупционном суде рассматривают меру пресечения для еще одной подозреваемой по делу о колл-центрах в Офисе генпрокурора. Прокуроры требуют строжайшего варианта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Высшего антикоррупционного суда.

24-летняя Елизавета Ивахненко подозреваема в деле НАБУ "Карфаген" о крышевании мошеннических колл-центров.

В материалах антикоррупционных органов она проходит под кодовым именем Муза.

Рассмотрение вопроса об избрании ей меры пресечения в суде началось еще накануне, а уже на следующий день заседание продолжилось.

Чего требует прокурор

Сторона обвинения на заседании настаивает на необходимости применить к Ивахненко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор САП также ходатайствует об аресте подозреваемой. При этом предполагается возможность внесения залога, размер которого прокуратура определила в 50 миллионов гривен.

Дело "Карфаген": что известно

Напомним, 4 сентября антикоррупционные органы сообщили о спецоперации "Карфаген" против преступной группировки в Офисе генпрокурора.

По версии следствия, организация "крышевала" сеть мошеннических колл-центров и легализовала полученные деньги.

Детективы НАБУ в тот же день задержали заместителя начальника международного департамента Сергея Крапива.

На следующий день в Офисе генпрокурора отреагировали на ночные обыски по делу.

В ведомстве заявили о готовности сотрудничать со следствием, но в то же время пообещали проверить, не вышли ли детективы НАБУ за пределы разрешенных судом действий во время обысков в кабинетах руководства.

6 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко впервые публично прокомментировал ситуацию.

Он возразил слухи о своем "исчезновении" и заявил, что подозреваемого сотрудника уже отстранили от должности и готовят к увольнению.

В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила суд избрать Сергею Крапиве меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 200 миллионов гривен.

Вечером ВАКС частично удовлетворил это ходатайство и отправил Крапив под стражу до 2 ноября с возможностью внести залог в размере 120 миллионов гривен.

Тем временем ночью против 7 сентября Кравченко ответил на новые упоминания о себе на пленках НАБУ.

Он заявил, что зафиксированные разговоры "просто разговоры" и не имеют отношения ни к нему, ни к прокуратуре.

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