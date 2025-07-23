Справа Кириленка: розслідування щодо незаконного збагачення голови АМКУ завершено

НАБУ та САП завершили розслідування у справі чинного керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Його підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Справа Кириленка

Нагадаємо, у серпні 2024 року НАБУ повідомило голові АМКУ Павлу Кириленку підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень. Згідно з даними слідства, у період з 2020 до 2023 року, став власником 21 об’єкту нерухомого майна та люксового автомобіля. Однак майно він не задекларував.

Різниця між вартістю майна та фінансовим станом чиновника та його дружини склала 72,1 млн гривень.

У липні Кириленку було повідомлено про підозру.

Вже в кінці серпня йому обрали запобіжний захід, але у той самий день за нього внесли заставу у повному розмірі.

Пізніше Кириленку оголосили про нову підозру у недекларуванні майна. Також підозру оголосили і його дружині.

У липні 2025 року справу Кириленка про незаконне збагачення скерували до суду.

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