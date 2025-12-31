Справа про хабарі в Раді: нардепу Пивоварову обрали запобіжний захід

Нагадаємо, що 30 грудня у Вищому антикорупційному суді України обрали запобіжний захід ще одному фігуранту справи - народному депутату України від фракції "Слуга народу" Юрію Кіселю. Справу розглядали у закритому режимі, сам Кисель повідомив, що йому призначили заставу.

27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. А вже 29 грудня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили про підозру п'яти народним депутатам, які "продавали" свої голоси. За даними джерел РБК-Україна, це Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисель та Михайло Лаба.

Цікаво, що під час обшуків нібито було зафіксовано перешкоджання детективам НАБУ з боку співробітників Управління державної охорони під час слідчих дій у парламентських комітетах. В УДО у відповідь повідомили, що діяли відповідно до закону, здійснюючи перевірки осіб і транспорту на в’їздах до урядового кварталу.