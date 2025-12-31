Дело о взятках в Раде: нардепу Пивоварову избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Евгению Пивоварову. Нардеп, в свою очередь, заявил о "презумпции невиновности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Суд также принял решение проводить заседание в закрытом режиме после соответствующего ходатайства стороны обвинения. Поэтому какую именно меру пресечения избрали Пивоварову, пока неизвестно.
Таким образом, уже избрали меру пресечения четырем из пяти народных депутатов, которые являются фигурантами дела о взятках в Верховной Раде. Выбирать меру пресечения пятому будут на заседании 1 января 2026 года, оно также будет проводиться в закрытом режиме.
Напомним, что 30 декабря в Высшем антикоррупционном суде Украины избрали меру пресечения еще одному фигуранту дела - народному депутату Украины от фракции "Слуга народа" Юрию Киселю. Дело рассматривалось в закрытом режиме, сам Кисель сообщил, что ему назначили залог.
27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. А уже 29 декабря стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти народным депутатам, которые "продавали" свои голоса. По данным источников РБК-Украина, это Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.
Интересно, что во время обысков якобы было зафиксировано препятствование детективам НАБУ со стороны сотрудников Управления государственной охраны во время следственных действий в парламентских комитетах. В УГО в ответ сообщили, что действовали в соответствии с законом, осуществляя проверки лиц и транспорта на въездах в правительственный квартал.