Способ оправдать военные преступления, - Подоляк о новом эпизоде российской пропаганды

Россия прибегает к очередной пропаганде и обвинению Украины, чтобы скрыть свои военные преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Новые фейки РФ для Женевы. Мы уже слышали о "грязной ядерной бомбе", "боевых голубях" и "чудо-снарядах на АЭС, которые поворачиваются на 180". Новый эпизод - "украинское химическое оружие". Чистая пропаганда, которую используют россияне, которые хотят оправдать свои массовые военные преступления", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно во временно оккупированной части Запорожской области были госпитализированы российские военные с признаками отравления. После этого Москва начала готовить документы, чтобы обвинить Украину в якобы применении химического оружия.

Также мы писали о том, что писало о том что коллаборант Сальдо попал в больницу. Через некоторое время стало известно, что гауляйтер Херсона находится в медикаментозной коме.

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