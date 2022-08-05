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Коллаборант Сальдо находится в коме: что известно

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Херсон, Пятница 05 августа 2022 15:46
Коллаборант Сальдо находится в коме: что известно Фото: коллаборант Владимир Сальдо (facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Руслан Гаращенко

Главный гауляйтер Херсона Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. Накануне коллаборанта госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Источник пропагандистского издания RT отмечает, что состояние гауляйтера Сальдо оценивается как средней тяжести.

Накануне его госпитализировали якобы после медосмотра. Сам коллаборант сообщил, что "ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19".

Напомним, ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что Сальдо попал в больницу. Его госпитализация может быть связна с онкологическими проблемами.

Как известно, российская пропаганда распространила информацию, что якобы украинские партизаны в Херсоне попытались убить местного гауляйтера Владимира Сальдо, который предал Украину и сейчас служит оккупантам.

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