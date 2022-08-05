Коллаборант Сальдо находится в коме: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Накануне его госпитализировали якобы после медосмотра. Сам коллаборант сообщил, что "ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19".

Источник пропагандистского издания RT отмечает, что состояние гауляйтера Сальдо оценивается как средней тяжести.

Напомним, ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что Сальдо попал в больницу. Его госпитализация может быть связна с онкологическими проблемами.

Как известно, российская пропаганда распространила информацию, что якобы украинские партизаны в Херсоне попытались убить местного гауляйтера Владимира Сальдо, который предал Украину и сейчас служит оккупантам.