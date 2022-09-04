RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спосіб виправдати воєнні злочини, - Подоляк про новий епізод російської пропаганди

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія вдається до чергової пропаганди й звинувачення України, аби приховати свої воєнні злочини.

Про це пише РБК-Украина з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Нові фейки РФ для Женеви. Ми вже чули про "брудну ядерну бомбу", "бойові голуби" і "чудо-снаряди на АЕС, що повертаються на 180". Новий епізод – "українська хімічна зброя". Чиста пропаганда, яку використовують росіяни, які хочуть виправдати свої масові військові злочини", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в тимчасово окупованій частині Запорізької області були госпіталізовані російські військові з ознаками отруєння. Після цього Москва почала готувати документи, аби звинуватити Україну в нібито застосуванні хімічної зброї.

Також ми писали про те, що писало про те що колаборант Сальдо потрапив до лікарні. Через деякий час стало відомо, що гауляйтер Херсона перебуває в медикаментозній комі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація