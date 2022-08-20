Россия планирует обвинить Украину в применении химического оружия

Во временно оккупированной части Запорожской области были госпитализированы российские военные с признаками отравления. Москва готовится обвинить Украину в якобы применении химического оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РИА Новости ".

У госпитализированных оккупантов во время обследования было якобы обнаружено отравляющее вещество - ботулотоксин типа "в".

Россия, со своей стороны, начала готовить документы, которые якобы подтверждаются результатами анализов, чтобы обвинить Украину в "химическом терроризме".

Отмечается, что Россия также начала расследование по отравлению боевыми отравляющими веществами гауляйтера Владимира Сальдо.