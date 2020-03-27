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Спортсмены сохранят лицензии на Олимпийские игры в Токио

Новости » Спорт     27.03.2020 - 13:43
Спортсмены сохранят лицензии на Олимпийские игры в Токио
Фото: иллюстрированное изображения (olympic.org)

Атлетам не придется вновь проходить отбор

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен сохранить лицензии спортсменам, успешно преодолевшим квалификацию на Олимпиаду-2020 в Токио до приостановки отбора. Об этом сообщает AFP.

Такое решение приняли члены организации совместно с руководителями 32 международных федераций по различным видам спорта.

На данный момент разыграно 57 процентов лицензий. Почти половина еще остаются вакантными. Всего в Играх примут участие 11 тысяч спортсменов.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении, что летняя Олимпиада в Токио, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, будет проведена в другой срок из-за пандемии коронавируса. Они договорились, что Игры, новая дата которых пока не утверждена, следует провести не позднее лета 2021 года.

По данным медиа, летние Игры в Токио по просьбе международных спортивных федераций могут быть перенесены на весну следующего года, чтобы избежать самых жарких недель токийского лета.

В целом МОК рассматривает разные сценарии развития событий относительно Олимпиады.

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