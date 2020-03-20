ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МОК рассматривает разные сценарии развития событий относительно Олимпиады-2020

Новости » Спорт     20.03.2020 - 13:22
МОК рассматривает разные сценарии развития событий относительно Олимпиады-2020
Фото: иллюстрированное изображения (facebook.com/olympics)

Для принятия решения еще есть достаточно времени

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассматривает разные варианты развития событий относительно графика проведения Игр 2020 года в Токио. Об этом пишет The New York Times.

По словам чиновника, вопрос переноса Олимпиады-2020 пока остро не стоит, поскольку для принятия окончательного решения еще есть достаточно времени.

"Мы не знаем, какой будет ситуация. Конечно, мы рассматриваем разные сценарии развития событий. Но что отличает нас сейчас от многих других спортивных организаций или профессиональных лиг, так это то, что мы находимся в четырех с половиной месяцах от Игр", - сказал Бах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией, после чего во всем мире начали массово отменять или переносить на неопределенный срок спортивные мероприятия.

Однако МОК заявил, что подготовка к Играм продолжится в штатном режиме и призвал атлетов продолжать готовиться к соревнованиям в Японии. Из-за чего организация попала под критику со стороны ряда спортсменов.

Олимпийские игры в Токио в 2020 году запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 марта "Реал" решил не увольнять Зидана вне зависимости от результата сезона
Новости Украины МОКОлимпиадаОлимпиада 2020Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь