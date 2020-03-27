Спортсмени збережуть ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо

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Атлетам не доведеться знову проходити відбір

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має намір зберегти ліцензії спортсменам, успішно подолав кваліфікацію на Олімпіаду-2020 на Токіо, здобуті до припинення відбору. Про це повідомляє AFP з посиланням на власні джерела.

Таке рішення прийняли члени організації спільно з керівниками 32 міжнародних федерацій з різних видів спорту.

На цей момент розіграно 57 відсотків ліцензій. Майже половина ще залишаються вакантними. Всього в Ігрх візьмуть участь 11 тисяч спортсменів.

Раніше глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зійшлися на думці, що літня Олімпіада в Токіо, яка повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, буде проведена в інший термін через пандемію коронавірусу. Вони домовилися, що Ігри, нова дата яких поки не затверджена, слід провести не пізніше літа 2021 року.

За даними медіа, літні Ігри в Токіо на прохання міжнародних спортивних федерацій можуть бути перенесені на весну наступного року, щоб уникнути найспекотніших тижнів токійського літа.