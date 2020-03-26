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В МОК озвучили предполагаемые даты Олимпийских игр в Токио

Новости » Спорт     26.03.2020 - 15:36
В МОК озвучили предполагаемые даты Олимпийских игр в Токио
Иллюстративное фото (olympic.org)

Один из вариантов - в период с июля по август 2021 года

Глава Координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпиаде в Токио Джон Коутс озвучил предполагаемые даты Игр, которые будут перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

Олимпийские игры должны пройти между теннисными турнирами "Большого шлема" - Уимблдоном, который завершится в середине июля, и Открытым чемпионатом США, запланированный на конец августа.

"Мы хотим согласовать примерные даты в течение четырех недель", - сказал Коутс.

Также расписание Игр будет зависеть от пересечения с чемпионатами мира по плаванию (16 июля - 1 августа 2021 года) и легкой атлетике (6-15 августа).

Как отмечает Reuters со ссылкой на представителя МОК, "Коутс предложил свою точку зрения, но в то же время МОК прорабатывает целый ряд возможных вариантов".

Напомним, ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) выразила готовность перенести чемпионат мира-2021 по легкой атлетике на 2022 год, если это будет необходимо.

По решению МОК и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Олимпиада в Токио, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Игры, новая дата которых пока не утверждена, состоятся не позднее лета 2021 года.

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