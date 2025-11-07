"Спорт лікує душу": у Київській обласній лікарні відкрили боксерський зал для ветеранів війни

"Спорт лікує не лише тіло, а й душу"

Керівник промоутерської компанії SpartaBox Faniian Promotions Ігор Фаніян розповів, що ідея народилася після турніру у Палаці спорту, де вперше в Україні ветерани змагалися за титул чемпіона країни.

"Після того турніру в нас з’явилася думка створити простір у лікарні, де наші захисники зможуть відновлюватися фізично й морально. Тут займаються люди з ампутаціями, з пораненнями, ті, хто повернувся з гарячих точок. Ми підходимо до кожного індивідуально - головне, щоб це все відбувалося навколо спорту", - пояснив Фаніян.

У Київській обласній клінічній лікарні №2 створили зал боксу для ветеранів №2 (фото надане пресслужбою)

За його словами, до проєкту долучилась велика команда SpartaBox, яку він називає "не просто стінами, а спільнотою людей, об’єднаних силою духу".

У планах - розвивати не лише класичний бокс, а й інші напрями: реабілітаційну гімнастику, китайський бокс, кікбоксинг та інклюзивні види спорту.

Тренування як терапія

Головний тренер Артем Васьковський, який працюватиме з ветеранами двічі на тиждень, розповів, що співпраця з SpartaBox триває вже понад рік.

"Ми з Ігорем знайомі понад 30 років. Понад рік тренуємо ветеранів бойових дій - безкоштовно, у двох локаціях. Тепер відкрили осередок і при лікарні, щоб хлопці могли розвиватися під наглядом тренера-реабілітолога", - розповів головний тренер проєкту.

Він зазначив, що тренування проходитимуть у легкому форматі, з урахуванням фізичних можливостей кожного ветерана.

Мета - не спорт високих досягнень, а відновлення рухливості, координації та віри у

"Це про повернення до життя"

В.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський наголосив, що проєкт реалізовано виключно за підтримки меценатів і бізнесу Київщини - без залучення бюджетних коштів.

"Ми чотири роки тісно співпрацюємо з цією лікарнею. Саме ветерани підказали нам, що спортивна реабілітація - найдієвіший спосіб повернення до повноцінного життя. Тож ми звернулися до команди SpartaBox і за три тижні спільно реалізували цей зал", - зазначив Добрянський.

Він додав, що вже розроблено проєкт вуличної реабілітації - із тренажерами, інклюзивним басейном, зонами для соціалізації військових і невеликими будиночками для адаптації. Його відкриття планується в травні 2025 року.

