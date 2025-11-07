ua en ru
Ще один випадок медичної халатності? Приватна клініка в Одесі у центрі нового скандалу

П'ятниця 07 листопада 2025 14:01
Автор: Ілона Свиридова

З'явилися нові факти про можливу недбалість у приватній клініці Одеси, лікарів якої нещодавно було відправлено під домашній арешт у зв'язку з розслідуванням про смерть пацієнта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення доньки однієї з пацієнток лікарні.

Жінка розповіла, що її мати 8 місяців тому померла після лікування в одній із приватних клінік міста, де раніше лікувався також відомий бізнесмен, смерть якого нині розслідують правоохоронці. Йдеться про лікарню "Одрекс".

За словами доньки померлої, її мама потрапила до клініки з проблемами судин. Було заплановано дві дороговартісні операції. Перед втручанням жінці зробили всі необхідні обстеження, але після операції виникли ускладнення, і пацієнтку переводили кілька разів в інші філії клініки. Попри три тижні у реанімації, вона померла.

Родичка зазначає, що сім’я виконала всі вимоги лікарів і сплатила більшість витрат, проте після смерті матері ще залишилися борги за лікування.

Вона також обурена тим, як нині проходять судові засідання, зокрема поведінкою одного з лікарів клініки, якого обвинувачують у халатності, - за її словами, він дозволяє собі жарти та фотографується просто у залі суду.

Жінка наголошує, що таких історій багато, і закликає провести чесне розслідування, щоб подібні трагедії більше не повторювалися.

Двом лікарям клініки оголошено про підозру

Нещодавно лікаря-онколога та хірурга клініки "Одрекс" звинуватили у службовій недбалості, що могла призвести до смерті пацієнта. Як повідомляли джерела РБК-Україна, йшлося відомого одеського бізнесмена Аднана Ківана.

За даними слідства, під час лікування в приватній клініці він отримав неналежну медичну допомогу, що спричинило сепсис і смерть. Судово-медична експертиза встановила прямий причинно-наслідковий зв’язок між діями лікарів і летальним наслідком.

Медикам було оголошено про підозру за ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта. Їм загрожує до двох років позбавлення волі та заборона займатися медичною діяльністю до п’яти років.

Наразі обидва лікарі відсторонені від посад і перебувають під домашнім арештом.

