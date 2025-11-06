ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Значно менші виплати. Чому не варто звільнятися з ЗСУ після поранення без інвалідності

Україна, Четвер 06 листопада 2025 18:12
UA EN RU
Значно менші виплати. Чому не варто звільнятися з ЗСУ після поранення без інвалідності Українські військові в черзі на ВЛК (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Тетяна Лебєдєва

Якщо під час служби військовий отримав серйозне поранення, не варто відразу поспішати швидше списатися зі служби – спершу варто добитися групи інвалідності, поки ви ще є діючим військовослужбовцем. Це напряму пов'язане з виплатами, які ви будете отримувати.

Чому так варто робити і це буде впливати на розмір виплат пізніше – про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат з кримінального права Адвокатського об'єднання "Актум" Тетяна Лебєдєва.

Спершу отримати групу, а тоді звільнятися

Якщо військовий отримує групу інвалідності, ще коли офіційно є військовим, і якщо отримує групу інвалідності після звільнення – це означає велику різницю у виплатах, які він потім буде отримувати, каже Тетяна Лебєдєва. До її адвокатської компанії недавно звернувся нещодавно військовий, який зараз перебуває на лікуванні.

"Він каже, що його не списують, тому що у нього "дві руки, дві ноги". Його пораненні візуально не помітні, тому не списують. У іншого була ампутація, але не вище коліна, і за висновком лікарської комісії він все одно був обмежено придатним. Тут ключовий момент в тому, що військовий після поранення має пройти остаточну ВЛК. Після цього ми радимо клієнтам: якщо у вас є реальні проблеми зі здоров’ям, ідіть на ЕКОПФО (колишній МСЕК) для встановлення групи інвалідності. Якщо, звісно, для цього є медичні підстави", – зазначає вона.

Якщо з ВЛК у вас є висновок, що ви обмежено придатні, але при цьому також є висновок ЕКОПФО, де вам дали групу інвалідності, ситуація буде зовсім інша.

"Коли військовий за висновком ВЛК обмежено придатний, це значить, що йому практично у 100% випадках продовжують службу далі. Але є й таке, що й без групи інвалідності військовий за висновком ВЛК взагалі непридатний, і його через непридатність звільняють зі служби", - пояснює різницю адвокат.

В інших випадках буває, що військового вже звільнили, він вже офіційно не в ЗСУ, а через якийсь час пізніше він отримав групу інвалідності. Це буде "звичайна", або "цивільна" інвалідність, по якій військові виплати взагалі не передбачені. Бо офіційно він вже не є на службі.

"У мене був випадок: військового звільнили за станом здоров'я, пройшов певний час, через місяцю він отримав вже "звичайну" інвалідність, і згодом помер. А помер він, звісно, від наслідків поранення, отриманого на війні. До мене приходила його дружина, плакала і казала, що його навіть ховали як цивільного, а не як військового. Такі юридичні нюанси мають велике значення", – пояснює Лебєдєва.

Тому вона завжди каже військовим: поки ви діючий військовий, давайте пробувати добиватися групи інвалідності, якщо у вас стан здоров'я підпадає під критерії її отримання.

"Звісно, якщо для цього є підстави по здоров'ю, то однозначно не варто поспішати звільнятися відразу", – каже фахівець.

Які виплати військовим по інвалідності?

Юридично інвалідність є різна: внаслідок захисту батьківщини, проходження військової служби, а є "звичайна", "побутова". Від цього залежить те, яку суму виплат отримає людина.

Розмір одноразової допомоги визначається залежно від групи інвалідності та її причинного зв’язку. Чи то з виконанням обов’язків військової служби, включно із захистом Батьківщини, чи то безпосередньо з проходженням служби, і розраховується виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

У 2025 році одноразова грошова допомога при встановленні інвалідності, пов’язаної із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, становить:

  • 1 група інвалідності – 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 грн);
  • 2 група інвалідності – 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 грн);
  • 3 група інвалідності – 250-кратний прожитковий мінімум (757 000 грн).

Якщо інвалідність пов’язана з проходженням військової служби, одноразова допомога у 2025 році визначається так:

  • 1 група інвалідності – 120-кратний прожитковий мінімум (363 360 грн);
  • 2 група інвалідності – 90-кратний прожитковий мінімум (272 520 грн);
  • 3 група інвалідності – 70-кратний прожитковий мінімум (211 960 грн).

Нагадаємо, з кінця серпня цього року всім військовим в Україні гарантовані 15 днів щорічної відпустки, додаткові 14 днів для УБД та навчальні відпустки для контрактників віком 18-24 років. Тетяна Лебєдєва розповіла в коментарі РБК-Україна, що саме зміниться у відпустках для військових.

Також повідомлялося, як ветеранам допомогти повернутися до цивільного життя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ВЛК МСЕК Пільги Юридичні поради
Новини
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України