"Спорт лечит душу": в Киевской областной больнице открыли боксерский зал для ветеранов войны

"Спорт лечит не только тело, но и душу"

Руководитель промоутерской компании SpartaBox Faniian Promotions Игорь Фаниян рассказал, что идея родилась после турнира во Дворце спорта, где впервые в Украине ветераны соревновались за титул чемпиона страны.

"После того турнира у нас появилась мысль создать пространство в больнице, где наши защитники смогут восстанавливаться физически и морально. Здесь занимаются люди с ампутациями, с ранениями, те, кто вернулся из горячих точек. Мы подходим к каждому индивидуально - главное, чтобы это все происходило вокруг спорта", - пояснил Фаниян.

В Киевской областной клинической больнице №2 создали зал бокса для ветеранов №2 (фото предоставлено пресс-службой)

По его словам, к проекту присоединилась большая команда SpartaBox, которую он называет "не просто стенами, а сообществом людей, объединенных силой духа".

В планах - развивать не только классический бокс, но и другие направления: реабилитационную гимнастику, китайский бокс, кикбоксинг и инклюзивные виды спорта.

Тренировки как терапия

Главный тренер Артем Васьковский, который будет работать с ветеранами дважды в неделю, рассказал, что сотрудничество с SpartaBox длится уже более года.

"Мы с Игорем знакомы более 30 лет. Больше года тренируем ветеранов боевых действий - бесплатно, в двух локациях. Теперь открыли ячейку и при больнице, чтобы ребята могли развиваться под наблюдением тренера-реабилитолога", - рассказал главный тренер проекта.

В Киевской областной клинической больнице №2 создали зал бокса для ветеранов №2 (фото предоставлено пресс-службой)

Он отметил, что тренировки будут проходить в легком формате, с учетом физических возможностей каждого ветерана.

Цель - не спорт высоких достижений, а восстановление подвижности, координации и веры в

"Это о возвращении к жизни"

И.о. председателя Киевского областного совета Ярослав Добрянский отметил, что проект реализован исключительно при поддержке меценатов и бизнеса Киевщины - без привлечения бюджетных средств.

"Мы четыре года тесно сотрудничаем с этой больницей. Именно ветераны подсказали нам, что спортивная реабилитация - самый действенный способ возвращения к полноценной жизни. Поэтому мы обратились к команде SpartaBox и за три недели совместно реализовали этот зал", - отметил Добрянский.

Он добавил, что уже разработан проект уличной реабилитации - с тренажерами, инклюзивным бассейном, зонами для социализации военных и небольшими домиками для адаптации. Его открытие планируется в мае 2025 года.

В Киевской областной клинической больнице №2 создали зал бокса для ветеранов №2 (фото предоставлено пресс-службой)