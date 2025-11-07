У Києві запроваджують нові пільги для постраждалих від війни: що саме зміниться
У Києві затвердили додаткові соціальні гарантії для мешканців, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Про яке рішення столичної влади йдеться
Українцям розповіли, що у четвер, 6 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради було затверджено додаткові соціальні гарантії для жителів столиці, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Уточнюється, що за це проголосувала більшість депутатів.
Депутатка Київради Людмила Ковалевська пояснила, що схвалене рішення передбачає звільнення постраждалих киян від сплати міської частини адміністративного збору - в сумі 70% - за оформлення або обмін документів, які:
- посвідчують особу;
- підтверджують громадянство України.
Засідання Київради (фото: kyivcity.gov.ua)
Як працюватиме "пільговий механізм"
За словами Ковалевської, таке рішення влади міста - це "швидка, адресна і справедлива підтримка, яка допоможе людям швидше відновити документи" та повернути доступ до необхідних:
- адміністративних послуг;
- соціальних послуг.
Вона уточнила, що цей "механізм" - простий:
- людина при зверненні до центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) або підрозділу Державної міграційної служби (ДМС) надає документ, виданий органом досудового розслідування, про визнання її потерпілою у кримінальному провадженні;
- отримує 70% знижку за послугу оформлення документа.
Насамкінець депутатка зауважила, що Київрада, крім цього, звернеться також до Кабінету міністрів України.
"З ініціативою на державному рівні врегулювати питання безплатної заміни документів для осіб, житло яких знищене або пошкоджене внаслідок війни", - повідомила вона.
