Сполучені штати можуть завдати нових ударів по позиціях хуситів у Ємені, - ЗМІ
Влада Сполучених штатів після операції проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені не виключила можливості нових ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву двох американських посадовців виданню Axios.
За їхніми словами, США очікують від хуситів удару у відповідь після проведення операції.
Крім того, як наголошують анонімні співрозмовники порталу, американські сили в регіоні готові захищатися і завдати нових ударів по них, якщо це буде потрібно, хоча і не прагнуть ескалації.
Як повідомлялося, цієї ночі США та Великобританія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на їх постійні атаки по судноплавних шляхах у Червоному морі в останні кілька місяців.
Детально про те, хто такі хусити, та що відбувається у Червоному морі, дивіться у нашому матеріалі.
Удари США та союзників по позиціях хуситів у Ємені
За наявними даними, удари по угрупованню хуситів у західній частині Ємену завдавали американські та британські літаки, а також ракети наземного нападу "Томагавк", запущені з кораблів ВМС США в Червоному морі.
Незабаром удари підтвердив президент США Джо Байден. За його словами, ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет.
Причиною для завдання удару стали акти аргесії хуситів проти судів у Червоному морі. Так, у листопаді 2023 року хусіти почали атакувати кораблі у Червоному морі. 16 грудня британський есмінець збив безпілотник, який прямував до торговельного судна.
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