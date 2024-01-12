Сполучені штати можуть завдати нових ударів по позиціях хуситів у Ємені, - ЗМІ

Влада Сполучених штатів після операції проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені не виключила можливості нових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву двох американських посадовців виданню Axios .

За їхніми словами, США очікують від хуситів удару у відповідь після проведення операції.

Крім того, як наголошують анонімні співрозмовники порталу, американські сили в регіоні готові захищатися і завдати нових ударів по них, якщо це буде потрібно, хоча і не прагнуть ескалації.

Як повідомлялося, цієї ночі США та Великобританія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на їх постійні атаки по судноплавних шляхах у Червоному морі в останні кілька місяців.

Детально про те, хто такі хусити, та що відбувається у Червоному морі, дивіться у нашому матеріалі.