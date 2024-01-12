Байден підтвердив удари по хуситам у Ємені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Сьогодні, за моїм вказівкою, військові сили США разом з Сполученим Королівством і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одній з найважливіших водних артерій світу", - зазначив Байден.

За його словами, ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет.

"Ці атаки поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю і свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, екіпажі з понад 20 країн зазнавали погроз або були взяті в заручники під час актів піратства", - додав він.

Президент США також додав, що відповідь міжнародного співтовариства на ці атаки була єдиною та рішучою.

"Минулого місяця Сполучені Штати розпочали операцію "Охоронець процвітання" - коаліцію з понад 20 країн, які взяли на себе зобов’язання захищати міжнародне судноплавство та стримувати атаки в Червоному морі. Сьогоднішня оборонна акція послідувала за обширною дипломатичною кампанією та ескалацією нападів хуситів на комерційні судна", - відзначив Байден.

Він окремо підкреслив, що ці удари є чітким сигналом того, що Сполучені Штати та партнери не потерплять нападів та не дозволять поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі.

"Я без вагань призначатиму подальші заходи для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно", - заявив президент.