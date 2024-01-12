Соединенные штаты могут нанести новые удары по позициям хуситов в Йемене, - СМИ

Власти Соединенных штатов после операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене не исключили возможности новых ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление двух американских чиновников изданию Axios .

По их словам, США ожидают от хуситов ответного удара после проведения операции.

Кроме того, как отмечают анонимные собеседники портала, американские силы в регионе готовы защищаться и нанести новые удары по ним, если это потребуется, хотя и не стремятся к эскалации.

Как сообщалось, этой ночью США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на их постоянные атаки по судоходным путям в Красном море в последние несколько месяцев.

Подробно о том, кто такие хуситы и что происходит в Красном море, смотрите в нашем материале.