"Спокійно домовимось". Лукашенко запропонував організувати переговори України, США та РФ

Олександр Лукашенко заявив про готовність організувати переговори для Росії, Сполучених Штатів Америки (США) та України у Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Лукашенка в інтервʼю американському блогеру Маріо Науфалу.
"Треба переконати, домовитися і з Зеленським (Володимир Зеленський, президент України, - ред.), тому що за Зеленським стоїть велика частина українського суспільства. Тому треба домовлятися. Хочете – приїжджайте. Ось, поруч - 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва. Півгодини літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без шуму, без криків домовимося", - заявив він.
У тому ж числі він наголосив на важливості Росії й Штатів, щоб "не було ось цих незрозумілих війн" та анонсував свій візит до Російської Федерації (РФ) для переговорів з диктатором Володимиром Путіним.
28 лютого Зеленський відвідав Штати. Під час пресконференції за участю українського лідера, голови Білого дому Дональда Трампа та віцепрезидента Ді Венса між сторонами виникла суперечка. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Як відзначив вчора, 4 березня, президент України, Київ прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти надійного миру.
Тим часом Трамп стверджує, що Росія також нібито готова до припинення війни, та сигналізує про це.
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