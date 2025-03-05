Трамп каже про "серйозні сигнали" РФ про готовність до миру з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що український колега Володимир Зеленський готовий до переговорів щодо миру. Американський лідер додав, що РФ начебто готова до припинення війни, та сигналізує про це.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на трансляцію виступу Трампа у залі Конгресу США.

Під час свого виступу американський президент розповів, що сьогодні "отримав важливого листа від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир".

"Я ціную, що він надіслав цього листа", - зазначив президент США.

Він також розповів, що "ми мали серйозні розмови з росіянами, ми отримали серйозні сигнали, що вони готові до миру". Та додав: "хіба це не прекрасно?"

"Якщо ви хочете завершити війну, треба говорити з обома сторонами", - наголосив американський лідер.

Також Трамп у своїй промові у Конгресі сказав, що "мільйони" українців та росіян вже були вбиті у "конфлікті".

Крім того, за словами американського лідера, США надіслали сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України.

"Ви хочете, щоб це тривало ще п'ять років?.." - додав він.

Виступ Трампа перед Конгресом США

Як повідомлялося раніше, очікувалося, що американський президент США Дональд Трамп у нинішньому зверненні до Конгресу торкнеться кількох головних тем, серед яких має також обговорити шляхи припинення російсько-української війни.

За даними каналу Fox News, Трамп представить Конгресу плани щодо завершення війни в Україні.

Зазначимо, 4 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру. А також у вівторок президент України закликав до перемир'я в небі, на морі і в енергетиці.