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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Спокойно договоримся". Лукашенко предложил организовать переговоры Украины, США и РФ

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Александр Лукашенко заявил о готовности организовать переговоры для России, Соединенных Штатов Америки (США) и Украины в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Александра Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

"Надо убедить, договориться и с Зеленским (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.), потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса самолетом. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся", - заявил он.

В том же числе он отметил важность России и Штатов, чтобы "не было вот этих непонятных войн" и анонсировал свой визит в Российскую Федерацию (РФ) для переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры между Украиной, Россией и США

28 февраля Зеленский посетил Штаты. Во время пресс-конференции с участием украинского лидера, главы Белого дома Дональда Трампа и вице-президента Ди Вэнса между сторонами возник спор. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Как отметил вчера, 4 марта, президент Украины, Киев стремится как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы достичь надежного мира.

Тем временем Трамп утверждает, что Россия также якобы готова к прекращению войны, и сигнализирует об этом.

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