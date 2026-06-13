Спочатку тимчасова угода, а потім "ядерка", - очільник МЗС Ірану

Діалогу не буде принаймні зараз, заявляє Тегеран. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі чітко дав зрозуміти, що обговорення ядерної програми можливе лише на пізнішому етапі.

Спочатку Вашингтон має виконати умови тимчасової угоди. Цей документ є ключовим для Тегерана. Текст меморандуму ще можуть змінити, адже сторони досі узгоджують деталі.

Тимчасова угода передбачає:

відновлення статусу Ормузької протоки;

припинення збройних конфліктів на кількох фронтах;

підписання остаточного меморандуму про взаєморозуміння.

Якою буде доля Ормузької протоки

Іран наполягає на попередніх домовленостях перш ніш обговорювати ядерний статус (Інфографіка РБК-УКраїна)

Повернення до минулого статусу неможливе каже Арагчі. Протока тепер під повним контролем Тегерана та Омана. Очільник МЗС Ірану заявив, що управління цим водним шляхом не повернеться до довоєнної епохи.

Також головний дипломат Ірану впевнений у результативності конфлікту. Він назвав свою країну головним бенефіціаром протистояння.

"Іран є переможцем війни зі США", - підкреслив Аббас Арагчі.