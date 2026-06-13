США назвали умови, за яких заберуть заморожені гроші з рахунків Ірану
США готові використовувати заморожені іранські активи для компенсації збитків своїм союзникам у регіоні Перської затоки. Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, попередивши Тегеран про неминучу фінансову розплату за агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Бессент виклав позицію адміністрації у соцмережі X, де дав зрозуміти, що кошти іранців більше не недоторканні.
"Будь-які збори, сплачені Адміністрації Перської затоки, будуть компенсовані коштами, знятими з їхніх рахунків", - заявив урядовець.
Таким чином економіка Ірану опинилася під новим тиском. Бессент підкреслив, що агресія лише погіршить фінансовий стан країни.
"Кожна атака, яку здійснює Іран, лише поглиблюватиме економічні та фінансові наслідки, з якими він зіткнеться", - додав міністр.
Про які заморожені активи йдеться
Мова йде про приблизно 24 мільярди доларів. Ці гроші зараз заблоковані. Тегеран вимагає їх негайного повернення.
Вимоги Ірану на переговорах з Трампом включають:
повернення всіх заморожених активів;
виплату компенсацій за наслідки війни;
припинення фінансового тиску.
Проте США мають інший погляд на ці кошти. Замість повернення грошей Тегерану, їх можуть віддати постраждалим країнам.
Міністр фінансів США погрожує забрати заморожені гроші Ірану (Інфографіка РБК-Україна)
Реакція Тегерану
Іранське керівництво вже відреагувало на погрози Вашингтона. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що США не мають права розпоряджатися цими грошима.
"Активи Ірану не є ні військовими трофеями Вашингтона, ні фондом для оплати праці його союзників", - зазначив Гарібабаді.
Що відбувається між США та Іраном
Після того як Тегеран збив дроном американський гелікоптер, президент США Дональд Трамп пообіцяв вдарити по Ірану у відповідь. Але через декілька годин відклав рішення, пояснивши причину.
Нагадаємо, днями віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зараз у такому становищі, яке дає змогу укласти угоду, вигідну США як в економічному плані, так і в довгостроковому.
На думку чиновника, документ може бути підписаний або вже наступного тижня, або через кілька місяців. Але він підкреслив, що це точно має відбутися до проміжних виборів у США.