США та Іран погодили текст мирної угоди, - прем'єр Пакистану

США та Іран домовилися щодо тексту потенційної мирної угоди. Завершення війни вже дуже близько.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа в соцмережі X і коментар президента США Дональда Трампа для Axios .

За його словами, ті, хто хоче зірвати угоду про мир між США та Іраном, ведуть "безперервну кампанію з поширення дезінформації".

"Відкинувши шум, ми можемо підтвердити, що остаточний узгоджений текст мирної угоди досягнуто, і Пакистан зараз тісно працює з обома сторонами над завершенням наступних кроків. Мир ніколи не був таким близьким, як зараз", - додав він.

Що говорить Трамп

За словами американського лідера, він, як і раніше, вважає, що угода з Іраном може бути підписана 13-15 червня.

Також він похвалив пост міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, який спростував вкидання про те, що Іран отримає мільярди доларів заморожених активів відразу після підписання угоди.

Угода США та Ірану

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп тільки вчора, 11 червня, планував завдати по Ірану чергового потужного удару.

Але в останній момент він вирішив скасувати атаку. Також американський лідер заявив про те, що Іран повністю відмовився від ядерної зброї і війна з ним завершується.