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США та Іран погодили текст мирної угоди, - прем'єр Пакистану

21:40 12.06.2026 Пт
2 хв
Країна-посередник між США та Іраном вважає, що мир уже дуже близький
aimg Іван Носальський
США та Іран погодили текст мирної угоди, - прем'єр Пакистану Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США та Іран домовилися щодо тексту потенційної мирної угоди. Завершення війни вже дуже близько.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа в соцмережі X і коментар президента США Дональда Трампа для Axios.

За його словами, ті, хто хоче зірвати угоду про мир між США та Іраном, ведуть "безперервну кампанію з поширення дезінформації".

"Відкинувши шум, ми можемо підтвердити, що остаточний узгоджений текст мирної угоди досягнуто, і Пакистан зараз тісно працює з обома сторонами над завершенням наступних кроків. Мир ніколи не був таким близьким, як зараз", - додав він.

Що говорить Трамп

За словами американського лідера, він, як і раніше, вважає, що угода з Іраном може бути підписана 13-15 червня.

Також він похвалив пост міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, який спростував вкидання про те, що Іран отримає мільярди доларів заморожених активів відразу після підписання угоди.

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Угода США та Ірану

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп тільки вчора, 11 червня, планував завдати по Ірану чергового потужного удару.

Але в останній момент він вирішив скасувати атаку. Також американський лідер заявив про те, що Іран повністю відмовився від ядерної зброї і війна з ним завершується.

Президент припускав, що вже на вихідних, 13-14 червня, США можуть підписати мирну угоду з Іраном. За його словами, підписання має відбутися в Європі. При цьому сам він не братиме участі, на захід відправлять віцепрезидента США Джей Ді Венса.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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