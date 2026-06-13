Сначала временное соглашение, а потом "ядерка", - глава МИД Ирана

Диалога не будет по крайней мере сейчас, заявляет Тегеран. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи четко дал понять, что обсуждение ядерной программы возможно только на более позднем этапе.

Сначала Вашингтон должен выполнить условия временного соглашения. Этот документ является ключевым для Тегерана. Текст меморандума еще могут изменить, ведь стороны до сих пор согласовывают детали.

Временное соглашение предусматривает:

восстановление статуса Ормузского пролива;

прекращение вооруженных конфликтов на нескольких фронтах;

подписание окончательного меморандума о взаимопонимании.

Какой будет судьба Ормузского пролива

Иран настаивает на предварительных договоренностях прежде чем обсуждать ядерный статус (Инфографика РБК-УКраина)

Возвращение к прошлому статусу невозможно говорит Арагчи. Пролив теперь под полным контролем Тегерана и Омана. Глава МИД Ирана заявил, что управление этим водным путем не вернется к довоенной эпохе.

Также главный дипломат Ирана уверен в результативности конфликта. Он назвал свою страну главным бенефициаром противостояния.

"Иран является победителем войны с США", - подчеркнул Аббас Арагчи.