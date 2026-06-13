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Спочатку тимчасова угода, а потім "ядерка", - очільник МЗС Ірану

01:33 13.06.2026 Сб
2 хв
Разом з ким Тегеран хоче контролювати Ормуз і які умови висуває до переговорів?
aimg Пилип Бойко
Спочатку тимчасова угода, а потім "ядерка", - очільник МЗС Ірану Фото: очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі Getty Images)
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Іран відмовився продовжувати ядерні переговори зі Сполученими Штатами до повної реалізації запропонованої тимчасової угоди. Крім того, Тегеран офіційно оголосив про свій виключний суверенітет над стратегічною Ормузькою протокою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Діалогу не буде принаймні зараз, заявляє Тегеран. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі чітко дав зрозуміти, що обговорення ядерної програми можливе лише на пізнішому етапі.

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Спочатку Вашингтон має виконати умови тимчасової угоди. Цей документ є ключовим для Тегерана. Текст меморандуму ще можуть змінити, адже сторони досі узгоджують деталі.

Тимчасова угода передбачає:

  • відновлення статусу Ормузької протоки;
  • припинення збройних конфліктів на кількох фронтах;
  • підписання остаточного меморандуму про взаєморозуміння.

Якою буде доля Ормузької протоки

Спочатку тимчасова угода, а потім &quot;ядерка&quot;, - очільник МЗС ІрануІран наполягає на попередніх домовленостях перш ніш обговорювати ядерний статус (Інфографіка РБК-УКраїна)

Повернення до минулого статусу неможливе каже Арагчі. Протока тепер під повним контролем Тегерана та Омана. Очільник МЗС Ірану заявив, що управління цим водним шляхом не повернеться до довоєнної епохи.

Також головний дипломат Ірану впевнений у результативності конфлікту. Він назвав свою країну головним бенефіціаром протистояння.

"Іран є переможцем війни зі США", - підкреслив Аббас Арагчі.

Контекст заяви Тегерану

За даними прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа, США та Іран погодили текст мирної угоди. Він вважає, що завершення війни вже дуже близько.

Тим часом міністр фінансів Штатів Скотт Бессент пригрозив Ірану вилучити заморожені активи. Він назвав умову, за якою це станеться.

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