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Сначала временное соглашение, а потом "ядерка", - глава МИД Ирана

01:33 13.06.2026 Сб
2 мин
Вместе с кем Тегеран хочет контролировать Ормуз и какие условия выдвигает к переговорам?
aimg Филипп Бойко
Сначала временное соглашение, а потом "ядерка", - глава МИД Ирана Фото: глава МИД Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
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Иран отказался продолжать ядерные переговоры с Соединенными Штатами до полной реализации предложенной временной сделки. Кроме того, Тегеран официально объявил о своем исключительном суверенитете над стратегическим Ормузским проливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Диалога не будет по крайней мере сейчас, заявляет Тегеран. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи четко дал понять, что обсуждение ядерной программы возможно только на более позднем этапе.

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Сначала Вашингтон должен выполнить условия временного соглашения. Этот документ является ключевым для Тегерана. Текст меморандума еще могут изменить, ведь стороны до сих пор согласовывают детали.

Временное соглашение предусматривает:

  • восстановление статуса Ормузского пролива;
  • прекращение вооруженных конфликтов на нескольких фронтах;
  • подписание окончательного меморандума о взаимопонимании.

Какой будет судьба Ормузского пролива

Сначала временное соглашение, а потом &quot;ядерка&quot;, - глава МИД ИранаИран настаивает на предварительных договоренностях прежде чем обсуждать ядерный статус (Инфографика РБК-УКраина)

Возвращение к прошлому статусу невозможно говорит Арагчи. Пролив теперь под полным контролем Тегерана и Омана. Глава МИД Ирана заявил, что управление этим водным путем не вернется к довоенной эпохе.

Также главный дипломат Ирана уверен в результативности конфликта. Он назвал свою страну главным бенефициаром противостояния.

"Иран является победителем войны с США", - подчеркнул Аббас Арагчи.

Контекст заявления Тегерана

По данным премьера Пакистана Шахбаза Шарифа, США и Иран согласовали текст мирного соглашения. Он считает, что завершение войны уже очень близко.

Тем временем министр финансов Штатов Скотт Бессент пригрозил Ирану изъять замороженные активы. Он назвал условие, при котором это произойдет.

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